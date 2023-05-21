بدء تدريب المرحلة الثالثة من المحققين القانونيين بكفر الشيخ

شهد مركز استدامة بمحافظة كفر الشيخ، بدء تدريب المرحلة الثالثة من المحققين القانونيين بالمحافظة، تنفيذاً للبروتوكول المُبرم بين المحافظة ممثلة في مركز استدامة للتدريب والتطوير، وهيئة النيابة الإدارية ممثلة في مركز تدريب الهيئة، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ.

تنفيذ البرنامج على مدار 5 أيام

ويُنفذ البرنامج على مدار 5 أيام في الفترة من 21 حتى 25 مايو الجاري، بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، ويستفيد منه خمسون من المحققين القانونيين من الديوان العام والمديريات الخدمية التابعة.

استهل التدريب المحاضر الدكتور طاهر نصر، المدرب بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، والمحاضر بالأكاديمية الوطنية للتدريب في محاضرة بعنوان «الولاء الوظيفي والأمن القومي»، استعرض خلالها عدد من المحاور التي شملت مجابهة الأفكار المغلوطة، والتطرف الفكري، والانهزامية في بيئة العمل، ودور الموظف الحكومي في درء تلك الأفكار السلبية، وتعزيز الولاء والانتماء بشتى أنواعه، وانعكاس ذلك على العمل المؤسسي والإنتاجية الوظيفية.

تلى ذلك محاضرة بعنوان «الإشكالية العملية في تطبيق قانون الخدمة المدنية» قدمها المستشار الدكتور خالد أبو الوفا، الوكيل العام الأول بمكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات، التي استعرض فيها أهم المحاور ذات العلاقة بقانون الخدمة المدنية، وآليات التطبيق مع نقاشات مفتوحة حول حالات وتطبيقية على القانون.

تقديم البرنامج التخصصي لرفع كفاءة المحققين القانونيين

جدير بالذكر، أن محافظة كفر الشيخ تُعد الأولى في تقديم البرنامج التخصصي، لرفع كفاءة المحققين القانونيين على مستوى الجمهورية، حيث يضم البرنامج العديد من المحاور التخصصية في مجال عمل الفئة المستهدفة، ويقوم على تقديمها مستشاري الهيئة كلاً في مجاله، فضلاً عن تقديم عدد من المحاضرات التطويرية والتحفيزية ضمن تصميم البرنامج.