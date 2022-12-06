برنامج تدريبي لحماية الطفل في مركز استدامة بكفر الشيخ

شهد مركز استدامة بمحافظة كفر الشيخ فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص لـ«حماية الطفل»، ضمن الإطار التشريعي والقانوني لنظام حماية الطفل، والمتضمن واجبات ومسئوليات أعضاء الحماية، فضلاً عن استيفاء خريطة خدمات الطفل، بالتعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسيف وجمعية كاريتاس مصر.

برنامج لحماية الطفل

وتولي المحافظة البرنامج التدريبي الخاص بـ«حماية الطفل» قدرا وافرا من الاهتمام نظراً لحيوية عمل تلك الوحدات، والدور الفعال المنوط بها في حماية الفئات ذات الاحتياج بالتدخل والدعم في مختلف مراكز المحافظة.

جدير بالذكر، أن البرنامج التدريبي يُقدمه محاضرو المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقاهرة، ويستهدف ممثلي الوحدات الفرعية لحماية الطفل بالمحافظة بمراكز «بلطيم - بيلا - برج البرلس - سيدي سالم - قلين - مطوبس»، إضافة إلى الوحدة العامة بالديوان العام، والجهات الشريكة، وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، وذلك بإجمالي 50 مستفيدة.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ.

مركز استدامة بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أن مركز استدامة بمحافظة كفر الشيخ يقوم على إدارته فريق من المتخصصين في إدارة مراكز التدريب المتخصصة، وتم تأهيلهم في بيوت خبرة ومراكز دولية لهذا الغرض، وذلك بقيادة أحد استشاريي التدريب، وتقييم رأس المال البشري بخبرات دولية ومحلية متراكمة، ضماناً لتقديم أفضل المخرجات للمستفيدين، تمكيناً للكفاءات من أبناء المحافظة.