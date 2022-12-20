نائبا محافظ كفر الشيخ ووزير الاتصالات يتفقدان مركز استدامة للتدريب والتطوير

تفقد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد للمحافظة، وكريم السماحي، مدير المركز.

نائب وزير الاتصالات تتطلع على الحزم التدريبية المتنوعة

واطلعت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، على الحزم التدريبية المتنوعة التي يُنظمها المركز من برامج إعداد القيادات، وتأهيل وتدريب المدربين، والتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، وتطوير الذات والكفاءة الشخصية والمهنية، والتدريب الإداري بأنواعه، والتدريب التقني وبرامج تكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي بأنواعه، وتدريب لشباب الخريجين والطلاب على برامج التحول الرقمي وتقنيات التحول الرقمي.

نائب الوزير تُشيد بالمركز وما يُقدمه من حزم تدريبية

وأشادت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالمركز وما يُقدمه من حزم تدريبية، وكونه أول مركز تدريبي صديق للبيئة يعتمد نظام الاستخدام الرشيد للطاقة، والاعتماد على الطاقة النظيفة، وفصل المخلفات لتدويرها، فضلاً عن اعتماد نظام paperless work cycle وهي دورة العمل اللاورقية بداية من التسجيل الرقمي في الفعاليات وعرض البرامج التدريبية واستصدار شهادات رقمية للمستفيدين.

معلومات عن مركز استدامة

يذكر أن مركز استدامة يحوي مكتبة رقمية وقاعة تفاعلية متعددة الأعراض multimedia room، فضلاً عن قاعة اجتماعات افتراضية virtual meeting room بتقنيات وجودة نقل عالمية تسمح بالاجتماعات عن بُعد، وكذا التدريب من خلال المحاكاة simulation training، والربط مع مراكز تدريب أخرى لتبادل الخبرات.

كما أن المركز مزود بأحدث نظام لبث المحاضرات عن بُعد والتدريب أونلاين من خلال نظام APhan system والذي يسمح ببث مباشر للتدريب على منصات YouTube وfacebook وغيرها من قنوات التواصل وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين وتعزيزاً للقدرات الرقمية للمركز مع تقديم القيمة المضافة لعملاء المركز من القطاعين الحكومي والخاص.

ويحتوي المركز على 4 قاعات تدريبية مجهزة بطاقة استيعابية 165 متدربا، والمركز يُعد أول مركز تدريب حكومي على مستوى الجمهورية والمستوى المحلي والإقليمي بإمكانات رقمية عالية الجودة تتمثل في أحدث شاشات عرض تفاعلية Interactive smart board، وأجهزة حاسب آلي بمواصفات قياسية داخل المعمل الرقمي بالمركز، وأنظمة صوتيات ومرئيات متطورة، والمركز مزود بنظام شاشات تفاعلية رقمية digital signage، لعرض تفاصيل الفعاليات التدريبية بالقاعات التدريبية.