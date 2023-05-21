افتتاح مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بأبو قير بالإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدينة؛ اليوم مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة شمال أبو قيرللأسمدة بالإسكندرية، الذي يعمل بطاقة تشغيل 15600 متر مكعب يومياً، وبتكلفة 391 مليون جنيه الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك المياه، ومعالجة مياه الصرف الصناعي بالشركة، وإنتاج سلفات النشادر كمنتج ثانوي.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن المحطة تعد واحدة من أكبر وحدات معالجة مياه الصرف الصناعي التي جاءت إقامتها، تماشياً مع التوجه العالمي وخطة الدولة المصرية نحو تحقيق الاستدامة والتوسع فى إقامة مشروعات صديقة للبيئة.

مشروع إنتاج سماد نترات الأمونيوم

هذا وقد وضع المحافظ والوزير حجر الأساس لشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية «مشروع إنتاج سماد نترات الأمونيوم» التي تقام على قطعة الأرض المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول والملاصقة لشركة أبوقير للأسمدة.

محافظ الإسكندرية: المشروع إضافة جديدة لقطاع الأسمدة

وخلال الافتتاح؛ أكد محافظ الإسكندرية، أن المشروع يعد إضافة جديدة لقطاع الأسمدة، مما يجعل لهذا القطاع مردود إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المشروع يوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، حيث يحتاج لكثير من العمالة في فترة التجهيز وحتى بدء الإنتاج في 2026.

الحفاظ على الاشتراطات البيئية

أوضح الشريف أن الحفاظ على الاشتراطات البيئية وكل ما يجعل الإسكندرية مدينة خضراء ويحد من التلوث البيئي ضمن أولوياتنا، مؤكدا أن ما يميز المشروعات التي تم تدشينها اليوم أنها تراعي الحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات، وتساعد في الحفاظ علي الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية.

وأعرب المحافظ عن سعادته بتزايد الاستثمار في مدينة الإسكندرية ، وخاصًة الاستثمار الوطني ، كما نري اليوم تأسيس شركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية بشراكة ثلاثية بين أبوقير والهيئة العامة للبترول ، والقابضة للبتروكيماويات.

وأكد «الشريف» أن هذه المشروعات وكل مشروعات وزارة البترول التي تٌقام يٌراعي فيها الاشتراطات البيئية وهذا يتفق مع ما نهتم به في الإسكندرية وخاصة أننا نهتم بمجال البيئة وتغير المناخ.

وثمن المحافظ دور شركة أبو قير للأسمدة ودورها في إنشاء مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي وهو من المشروعات الهامة جدا كونه يتعلق بالبيئة والحفاظ عليها، وكونه من أهم المشروعات التي تهدف الى تحسين البيئة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو منع الصرف الصناعي على طول المجاري المائية، مؤكدًا أن المحافظة تعمل علي المشروعات التي تراعي الحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات، وتساعد في الحفاظ علي الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية.

وأوضح الشريف أن انضمام الإسكندرية إلي المدن الخضراء، وما تتعرض له من مخاطر جراء تغير المناخ جعلنا نعمل طبقاً لخطة تهدف إلي الحد من تلوث الهواء وتطبيق سياسات طويلة المدى للتحكم في مصادر التلوث في عدة قطاعات تشمل المخلفات والنقل والصناعة والطاقة، وتعزيز الرصد البيئي والتشريعات البيئية

إجراءات طرح وحدة المعالجة الثانية لمياه الصرف

ووجه الوزير بالبدء فى إجراءات طرح وحدة المعالجة الثانية لمياه الصرف الصناعي فى ظل الوفر الاقتصادي والأثر البيئي المتميز والاستدامة التي تحققها مشروعات التوافق البيئي للكيانات الصناعية.

وأثنى «الملا» على الدور الرائد فى المسؤولية المجتمعية لشركة أبوقير للأسمدة تجاه المنطقة المحيطة ومحافظتي الإسكندرية والبحيرة، وما تم من مشروعات مجتمعية هامة لخدمة المجتمع موجهاً بتعظيم مخصصات المشاركة المجتمعية، والبدء فوراً في أعمال إعادة رصف الطريق المؤدى إليها.