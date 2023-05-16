محافظ الإسكندرية: 20 مليون جنيه لرصف 6 شوارع رئيسية بمتفرعاتها

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

تخصيص 20 مليون جنيه لرصف الشوارع

وأضاف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أنه تم تخصيص نحو 20 مليون جنيه لرصف 6 شوارع رئيسية بنطاق حي عامرية أول خلال الخطة الاستثمارية للعام الجاري، موجها مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين في جميع الأحياء، لافتا إلى أنه تم إنجاز أعمال الرصف بالشوارع المقرر رصفها بنسبة 50% حتى الآن.

رصف شوارع حي العامرية أول

من جانبها، أشارت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، إلى أنه من المقرر رصف 6 شوارع بنطاق حي عامرية أول خلال العام الجاري وهي: «طريق الكرنك - استكمال طريق توشكى - شارع سنترال مساكن العرايس - قطاعات متهالكة بطريق النهضة - متفرعات شارع مسجد النور- شارع متفرع من منطقة التفتيش».

وأوضحت أنه تم التنسيق مع حي العامرية أول برئاسة السيد موسى رئيس الحي، لتحديد الشوارع الأكثر احتياجا والتي كثرت منها شكاوى المواطنين.