مستشار أبو مازن لـ«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يتحمل تداعيات اقتحام الأقصى

حمّل محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس «أبو مازن»، حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تداعيات اقتحام المسجد الأقصى، من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير.

الهباش: مستمرون في مواجهاتنا لتلك الانتهاكات الإسرائيلية

وأوضح «الهباش»، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المسجد الأقصى يتعرض يوميًا لانتهاكات من جانب حكومة الاحتلال، مؤكدًا استمرار مواجهتهم لهذه الانتهاكات الإسرائيلية.

وأضاف أن الفلسطينيين يدافعون عن أنفسهم ولا يسعون للاعتداء على أحد، مشيرًا إلى خطورة التداعيات التي يحملها اقتحام المسجد الأقصى.

وكان نبيل أبوردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أدان اقتحام الوزير الإسرائيلي، لساحات المسجد الأقصى المبارك، للمرة الثانية، واصفًا ذلك بالاعتداء السافر، الذي ستكون له تداعيات خطيرة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».