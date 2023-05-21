محافظ الوادي الجديد يلتقي نائب رئيس جامعة الأزهر استعدادا لافتتاح فرع جديد

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، الدكتور محمد أبو زيد نائب رئيس جامعة الأزهر خلال زيارته للمحافظة؛ لبحث التنسيقات الجارية لافتتاح فرع جامعة الأزهر بالمحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة و إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد.

إنشاء كلية البنات وتضم عدد من التخصصات

وأعرب محافظ الوادي الجديد، عن خالص تقديره لدعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لإنشاء كلية للبنات وأخرى للبنين، تضم تخصصات (أصول الدين - شريعة وقانون - اللغة العربية)، تيسيرًا على أبناء المحافظة من طلاب التعليم الأزهري، مؤكداََ توفير المحافظة للمقرات اللازمة للكليات وتقديم كافة سبل الدعم لبدء الدراسة بالتزامن مع العام الدراسي المقبل.

تعظيم الاستفادة من البحث العلمي

من ناحية أخرى، بحث محافظ الوادي الجديد و نائب رئيس جامعة الأزهر توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة؛ لتعظيم الاستفادة من البحوث العلمية و الخبرات الأكاديمية في المجال الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وغير التقليدية وخاصة أن محافظة الوادي الجديد تعد أرض خصبة وصالحة للزراعة.