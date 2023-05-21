يقع الكثيرون من مستفيدي تكافل وكرامة في مشاكل بسبب بطاقاتهم، ولعل أبرز هذه المشكلات هي إيقاف أو تجميد البطاقة، ونرصد لكم في السطور التالية كيفية تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم، حيث يمكن للمستفيدين التقدم بشكاوى ومتابعة الشكوى من خلال موقع الوزارة.

خطوات تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم

ووفقاً لبيان صادر من وزارة التضامن الاجتماعي على الموقع الرسمي لها، أنَّ خطوات تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومى والاسم، يكون كالتالي:

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من الرابط المرفق هنا.

- يختار المستعلم برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

- يختار استعلام تكافل وكرامة.

- يدخل المستعلم الرقم القومى الخاص به والمكون من 14 رقمًا.

- يختار المواطن بين تسجيل شكوى، التي تظهر ضمن خيارين إما «استعلام أو تسجيل شكوى».

- يظهر على الفور نوع بطاقة الدعم سواء تكافل أو كرامة.

- يظهر للمستعلم المحافظة والإدارة الاجتماعية.

طبع الشكوى بعد تقديمها

وأوضحت وزارة التضامن أنَّه على المواطن الراغب في تقديم شكاوى اختيار شكواه، وكتابة تفاصيل الشكوى لبرنامج تكافل وكرامة، ثم يضغط على كلمة تسجيل، وعلى الفور ستظهر رسالة، تمّ تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى، ثم يطبعها.