هل يرث الطفل المكفول في الأسرة البديلة؟.. وزارة التضامن تجيب

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك العديد من الشروط لكفالة طفل داخل الأسر البديلة، مشيرة إلى أنه لا يجوز إدخال المكفول في الإرث حتى وإن تم إرضاعه من الأم البديلة، مشيرة إلى أن الغرض من الإرضاع هو رفع الحرمات.

إجراءات الوصاية على الطفل المكفول

ولفتت وزارة التضامن على الموقع الرسمي لها، إلى أن الوصاية على الطفل المكفول بالأسرة البديلة تتم بخطاب رسمي لجهة فتح دفتر التوفير، لافتة إلى أنه يكون للأسرة حق الإيداع، وحق السحب للأسرة والطفولة بالمديرية حتى بلوغه سن الرشد .

إجراءات التقدم لكفالة طفل يتيم

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدة إجراءات للتقدم لكفالة طفل بالأسرة البديلة يتمثل فيما يلي:

- تتقدم الأسرة التي ترغب في كفالة طفل بالتقديم على الموقع الإلكتروني https://www.moss.gov.e

-تقوم الوزارة بإرسال الطلب إلي المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة والجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة.

- تقوم أخصائية الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية بعمل بحث ميداني للتأكد من استيفاء الأسرة للشروط المذكورة سابقاً.

- تقديم المستندات المطلوبة وتقديم تقرير عن حالتها الاجتماعية للعرض على اللجنة المحلية للرعاية البديلة.

- بعد موافقة اللجنة على تسليم الأسرة للطفل تقوم باستلامه أما من خلال مراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة والسكان، أو من وزارة التضامن.

- تحرير عقد رعاية بين الأسرة البديلة الكافلة وإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بتوقيع عدد 2 ضامن.