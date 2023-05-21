مراسل «القاهرة الإخبارية»: وزارة المالية السودانية تعجز عن صرف الرواتب

أزمة حادة في السيولة النقدية تشهدها البنوك السودانية نتيجة اندلاع الاشتباكات في السودان منذ منتصف أبريل الماضي، وبحسب عثمان الجندي، مراسل القاهرة الإخبارية من أم درمان، فإن المؤسسات المالية والمصرفية تشهد أزمة لم تشهدها من قبل نتيجة الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني والدعم السريع.

البنوك السودانية شهدت انقطاع الخدمات المصرفية

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن البنوك السودانية شهدت كذلك انقطاع الخدمات المصرفية في البنوك، فضلًا عن التطبيقات البنكية التي توقفت بشكل تام ما عدا بنك واحد هو بنك الخرطوم، الذي يعمل عبر تطبيقه على الهواتف المحمولة.

وأوضح أن المؤسسات الحكومية في القطاع العام تصرف مرتباتها عن طريق البنوك، وأن توقف الخدمات المصرفية يشكل أزمة للمواطن السوداني.

وأكد عثمان الجندي، أن وزارة المالية لم تستطع حتى اللحظة تفعيل صرف المرتبات في بنك السودان الذي يحصل العاملون في الدولة على رواتبهم من خلاله، لافتًا إلى أن القطاع الخاص شهد توقف عمليات الصرف لأكثر من 35 يوما.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية، أن توقف تلك البنوك يعود لأنها تقع في مناطق سيطر عليها الدعم السريع.