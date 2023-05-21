محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعا لبحث التعاون في مجال تدريب وتأهيل الشباب

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، اجتماعََا بحضور خالد حسن المدير العام لجمعية رسالة نور على نور، والدكتورة عبير شادي استشاري الأمم المتحدة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة Generation Alfa، وأمنية مسعود مديرة وحدة السكان بديوان عام المحافظة؛ لبحث التعاون المشترك في مجال تأهيل وتنمية مهارات الشباب من أبناء المحافظة بالشراكة مع المؤسسة.

تأهيل الشباب لسوق العمل في الوادي الجديد

وأكد محافظ الوادي الجديد، خلال الاجتماع أن المحافظة حريصة على ثقل مهارات وقدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وفقًا لمتطلبات العصر، من خلال عدد من المبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها، مشيرًا إلى تطلعه للتعاون المزمع بهدف رفع كفاءة المبادرات وربطها بالشراكة مع الأمم المتحدة.

إنشاء أول مركز لتمكين الشباب في الوادي الجديد

وأوضح، محافظ الوادي الجديد، إنه سيتم إنشاء أول مركز تمكين وتدريب برؤية 2030 وتنفيذ نموذج للشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة قابل للتطبيق والتوسع بباقي المحافظات، وفتح أسواق وفرص عمل جديدة لمواطني المحافظة، والاستثمار في رأس المال البشري وتوفير الكوادر الوظيفية المؤهلة وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي.