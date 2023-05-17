«الأمم المتحدة» تتوقع ركود اقتصادي في أوكرانيا رغم المساعدات الدولية

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أنَّه من المتوقع أن يصاب اقتصاد أوكرانيا بالركود خلال العام الحالي، وذلك رغم قروض صندوق النقد الدولي والمساعدات المالية الدولية، وسط تقديرات بتكلفة إعمار للبلاد بنحو 411 مليار دولار.

أوكرانيا فقدت قدرتها الصناعية والبنية التحتية للطاقة

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قالت الأمم المتحدة، في تقرير تحت عنوان «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه»، إنَّ اقتصاد أوكرانيا فقد معظم قدرته الصناعية والبنية التحتية للطاقة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وانكمش بنسبة 29.1% في العام الماضي، مضيفة أنَّه على الرغم من المساعدة المالية الخارجية، بما في ذلك قرض من صندوق النقد الدولي ودعم مباشر للميزانية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، سيصاب اقتصاد أوكرانيا بالركود خلال 2023، مشيرة إلى أن التكلفة التقديرية لإنعاش وإعمار البلاد تبلغ 411 مليار دولار.

التنمية الاقتصادية العالمية

من جهة أخرى، ذكر التقرير الأممي أنَّ ديناميات التنمية الاقتصادية تعتبر إيجابية في بلدان رابطة الدول المستقلة الأخرى وجورجيا، إذ ستستفيد الدول المصدرة للطاقة، بما في ذلك أذربيجان وكازاخستان، من ارتفاع أسعار النفط نتيجة لتخفيضات إنتاج أوبك +، مضيفا أنَّه من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لبلدان رابطة الدول المستقلة وجورجيا، بنسبة 0.6% في 2023، وذلك عقب انكماش بنسبة 1.9% في 2022، كما سيتسارع النمو إلى 2.2% في 2024.