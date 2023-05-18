الأمم المتحدة ترحب بتمديد مبادرة تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود

رحبت الأمم المتحدة بتمديد مبادرة تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود، بعدما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، أنه تم التوصل إلى اتفاق بتمديدها لمدة شهرين، حتى 20 يوليو المقبل.

نقل أكثر من 30 مليون طن من الغذاء

وأكد مجلس التجارة والتنمية، التابع للمنظمة الدولية والمعروف باسم «أونكتاد»، في بيان اليوم الخميس من جنيف، أن المبادرة ساهمت فى نقل أكثر من 30 مليون طن من الغذاء، مما ساعد على خفض الأسعار العالمية واستقرار الأسواق.

وشدد البيان على أهمية المبادرة ومذكرة التفاهم الموازية بين الأمم المتحدة والاتحاد الروسي، بشأن الترويج للمنتجات الغذائية والأسمدة الروسية في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الامدادات الغذائية الحيوية تصل إلى بعض الأشخاص والأماكن الأكثر ضعفًا في العالم، بما في ذلك 30 ألف طن من القمح غادرت لتوها أوكرانيا، على متن سفينة استأجرها برنامج الغذاء العالمي، لتوزيعها في المناطق السودانية.

استقرار الأسواق وتقليل التقلبات

وأضاف مجلس التجارة والتنمية أن الاتفاقية ساعدات خلال العام الماضي على استقرار الأسواق وتقليل التقلبات حيث انخفضت أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 20٪ عن أعلى مستوياتها على الإطلاق في مارس 2022، وأعرب عن الأمل فى أن يتم التوصل إلى اتفاق شامل لتحسين وتوسيع المبادرة.

وأعربت المنظمة الدولية عن الأمل في أن تتمكن صادرات المواد الغذائية والأسمدة بما في ذلك الأمونيا من الاتحاد الروسي وأوكرانيا فى المستقبل من الوصول إلى سلاسل التوريد العالمية بأمان، كما هو متوقع في كل من مبادرة البحر الأسود ومذكرة التفاهم، وشدد على أن الأمم المتحدة تلتزم بدعم تنفيذ المبادرة بالكامل بشأن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.