فصل التيار الكهربائي 4 ساعات في 8 مناطق بسوهاج الاثنين.. اعرف الأماكن

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، فصل التيار الكهربائي فى عدة مناطق وفقا للإشارة الواردة من هندسة كهرباء أخميم تفيد بفصل التيار الكهربي غدا الإثنين لمدة 4 ساعات حيث حددت الوحدة مواعيد فصل التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.

أماكن فصل التيار الكهربائي

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بأن سبب فصل التيار الكهربائي يرجع إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بالمناطق المستهدفة لقطع الكهرباء.

وأضافت الوحدة المحلية بأن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هى «شارع الهادي وشارع الجناين و أمام مدرسة النيل ومنطقة المرشح القديم و منطقة مسجد الأمير حسن ومنطقة مسجد الشيخ طه و شارع التحرير وجامع السوق والأشراف والمشنب والمعاديلي».

نصائح فترة انقطاع التيار الكهربائي

وتهيب الوحدة المحلية بالمواطنين بالمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بتوفير مغذى بديل فترة انقطاع الكهرباء، خاصة أصحاب المحال التجارية والمستشفيات والمخابز.

بينما يمكن للمواطنين بالمنازل فصل الأجهزة الكهربائية وإعادة تشغيلها عقب عودة التيار الكهربائي واعتدال التيار الكهربائي للحفاظ على كفاءة الأجهزة.