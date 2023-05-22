هالة صدقي تحكي سبب إصابة أحمد زكي بأزمة نفسية بعد فيلم السادات

كشفت الفنانة هالة صدقي، تعرض الفنان الراحل أحمد زكي لأزمة نفسية كبيرة، بسبب عدم حصوله على جائزة أحسن ممثل من مهرجان الإسكندرية السينمائي عام 2001 عن فيلم «أيام السادات».

هالة صدقي تكشف سبب منح لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية الجائزة لـ صلاح عبدالله

وقالت هالة صدقي خلال ندوة «الوطن» أنَّ أحمد زكي كان مرشحًا للحصول على جائزة أحسن ممثل من مهرجان الإسكندرية السينمائي بسبب تجسيده شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات بفيلم «أيام السادات» عام 2001، وكان ينافسه الفنان صلاح عب الله عن شخصية «المخبر» الذي جسدها بفيلم «مواطن ومخبر وحرامي».

وأضافت أن لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائي حينها قررت منح جائزة أحسن ممثل لـ صلاح عبدالله، وقالوا: «أحمد زكي قلد السادات ولكن صلاح عبدالله مثل الشخصية، لذلك منحوا الجائزة للأخير».

سبب إصابة أحمد زكي بأزمة نفسية

وأشارت هالة صدقي إلى أنَّ أحمد زكي أصيب بأزمة نفسية شديدة، بسبب عدم حصوله على جائزة أحسن ممثل من المهرجان لأنه تعب في فيلم «أيام السادات».

يُذكر أنَّ فيلم «أيام السادت» شارك في بطولته بجانب أحمد زكي عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ميرفت أمين، ومنى زكي، وإسعاد يونس، وأحمد دياب، ومحمود العراقي، وأحمد السقا، وسيد عبدالكريم، وليلي شعير، وغيرهم من الفنانين.