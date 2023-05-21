هالة صدقي تكشف عن آخر مكالمة جمعتها بصلاح السعدني

كشفت الفنانة هالة صدقي، عن الحالة الصحية للفنان القدير صلاح السعدني، بعد غيابه عن الساحة الفنية منذ فترة كبيرة، إذ تجمعهما علاقة صداقة قوية منذ مسلسل «أرابيسك» عام 1994.

الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني

قالت الفنانة هالة صدقي في ندوة «الوطن»، إنها اتصلت على الفنان صلاح السعدني قبل ثلاثة أشهر ماضية، وحرصت على الاطمئنان على صحته، مشيرة إلى أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة.

نجاح هالة صدقي وصلاح السعدني

كانت هالة صدقي، حققت نجاحا كبيرا مع صلاح السعدني، في مسلسل «أرابيسك»، التي كانت تدور أحداثه حول شخص يمتلك ورشة لصناعة «أرابيسك» في حي شعبي، يتميز بالشهامة والرجولة، والوقوف إلى جانب الآخرين في مشكلاتهم وأزماتهم، وهذا الشخص يسعى دائمًا بطبيعة شخصيته لحل مشكلات أهل الحي، ما يسبب له مشكلات بسبب تدخله في شؤون الآخرين.

وشارك حينها في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم، صلاح السعدني، هدى سلطان، أبو بكر عزت، هشام سليم، سهير المرشدي، كريم مطاوع، لوسي، حسن حسني، نادية رشاد، المنتصر بالله، لفطي لبيب، وغيرهم، والعمل من تأليف أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج جمال عبد الحميد.