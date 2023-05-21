هالة صدقي: نور الشريف قاطعني بعد اعتذاري عن أحد مسلسلاته

كشفت الفنانة هالة صدقي، عن خلاف قديم بينها وبين الفنانة الراحل نور الشريف، بسبب اعتذارها عن مسلسل من بطولته عام 1999.

خلاف نور الشريف وهالة صدقي

وأوضحت هالة صدقي خلال ندوة «الوطن»، أنها بعد نجاحها في شخصية «توحيدة» بمسلسل «أرابيسك»، خافت تقديم أدوار مشابهة، وأن الفنان الراحل نور الشريف، قاطعها وحدث خلاف بينهما، بسبب انه عرض عليها عمل عام 1999 من بطولته، لكنها اعتذرت عنه، بسبب أنها وجدت الشخصية مشابهة لشخصية «توحيدة».

وأضافت أن نور الشريف، حاول إقناعها بجلوسها مع المؤلف لتغير في شخصيتها، لكنها رفضت حينها، واعتذرت عن العمل، لأنها خافت على نجاح مسلسل «أرابيسك».

نجاح هالة في مسلسل جعفر العمدة

وفى سياق آخر، حققت الفنانة هالة صدقي نجاحا كبيرا، خلال موسم دراما رمضان المنقضي، فى مسلسل «جعفر العمدة»، التى كانت تدور أحداثه حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.