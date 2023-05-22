«Vertical Network» تحتفل بتحقيق مليار مشاهدة في عامها الأول

احتفلت فيرتيكال نتورك، بمرور عام على إطلاق برامج ورشتها التدريبية الأولى، التي حققت نجاحا بارزا ومشاهدات عالية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى مدار هذا العام، استمرت شبكة «vertical network» في برامجها التدريبية المختلفة، التي شارك فيها أكثر من 30 متدربًا، ونتج عنها أكثر من 23 منصة محتوى، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

واستطاعت برامج ومنصات الشبكة، حصد أكثر من 10 ملايين متابع وأكثر من مليار مشاهدة على مختلف المنصات، لتؤكد بذلك، تطور دورها في إثراء المحتوى المصري على الإنترنت.

ومن أبرز المنصات التي قدمتها الشبكة خلال هذا العام: «الأروبة»، «يا مرك يا ميار»، و«طمطم تواجه العالم»، و«The kitchen talks»، «اقتصاد منزلي»، و«أن تكون» و«سوق العمل».

وتعمل شبكة vertical network على دعم وتدريب المواهب الشابة لإثراء المحتوى المصري على الإنترنت، حيث تقوم الشبكة باختيار الشباب الراغب في إنتاج المحتوى ولكن لا يملك المعرفة أو الإمكانات المناسبة لتنفيذه وتقدم لهم الدعم في سبيل ذلك.

بداية التشغيل التجريبي لشبكة vertical network

بدأت الشبكة التشغيل التجريبي في مارس 2022، حيث قامت بدعم خمس مواهب، أطلقت برامجهم في مايو من نفس العام، بالإضافة لإطلاق ورشة العمل الأولى التي استمرت لمدة 3 شهور، وضمت 10 من صناع المحتوى، حيث تم إشراكهم في برنامج تدريبي مكثف يقدمه ويشرف عليه شبكة من المدربين المحترفين في مجالات الإنتاج للإنترنت، على أن تتكرر تلك الورشة 4 مرات سنويا بدون أي رسوم تُفرض على المتدربين.

ويتم تدريب المشاركين بالورشة في كل أمور صناعة المحتوى، بدءًا من كتابة المحتوى وتصويره، وفن الـSearch، وكيفية التخلص من التوتر أمام الكاميرا، وصولا للإخراج والمونتاج، ذلك بجانب زيارات دورية توفرها لهم الورشة من أهم صناع ونجوم المحتوى في مصر، لتقديم الدعم والنصيحة لهم في التركيز على نقاط مهمة ساعدتهم في رحلتهم الناجحة حتى الآن، وأبرز هؤلاء الضيوف مذيع الشارع أحمد رأفت، ومذيعة الراديو آيه عبدالعاطي، والمخرج محمد سلامة، والفنان يوسف عثمان، والفنانة سارة عبد الرحمن.