انطلاق مؤتمر صناعة المحتوى في العصر الرقمي بإعلام القاهرة 7 مايو

تنطلق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة يومي 7 و8 مايو المقبل بعنوان «صناعة المحتوى الإعلامي في العصر الرقمي: الآليات والتحديات»، بمقر الكلية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان جنيد عميد الكليةورئيس المؤتمر، والدكتورة وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.

حلقات نقاشية في أكبر مشاركة للباحثين والخبراء

ويشارك في المؤتمر نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين في المجال الإعلامي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث يشمل المؤتمر 11 جلسة بحثية و 5 حلقات نقاشية، يتم النقاش فيها حول 58 بحثًا ودراسة علمية.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بمشاركة نخبة من القيادات الإعلامية البارزة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المؤتمر العلمي الدولي الـ28 لكلية الإعلام يناقش عددا من الموضوعات حول استراتيجيات تسويق المحتوى الإعلامي الرقمي، وصناع المحتوى الإعلامي وأساليب مواجهته، وتكنولوجيا الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الإعلامي، والاتجاهات البحثية في مجال الإعلام الرقمي، والمنصات الرقمية وتأثيراتها، والإعلام الرقمي في ضوء الضوابط الأخلاقية، بالإضافة إلى عرض عدة تجارب عربية ودولية حول صناعة المحتوى الإعلامي الرقمي.

مؤتمر يوسع آفاق النقاش حول التحولات المتسارعة

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن المؤتمر يُسلط الضوء على التحديات الجديدة التي تواجه صناعة المحتوى الإعلامي في ظل الثورة التقنية الهائلة للذكاء الاصطناعي، ويوسع آفاق النقاش حول التحولات المتسارعة التي تشهدها هذه الصناعة بمفهومها الشامل، مؤكدًا أن التطبيقات الذكية في كتابة المادة الإعلامية وتصميم المحتوي المرئي والمسموع سوف يُحدث أثرًا كبيرًا على مستقبل الإعلاميين والمؤلفين وكتاب المحتوى.

ومن جانبها، قالت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يستشرف آفاق المستقبل الإعلامي وتحدياته، ويقدم رؤى علمية وعملية لمواجهة تلك التحديات محليًا وعالميًا وفق استراتيجية الجامعة ورؤية مصر 2030، مضيفة أن كلية الإعلام تركز في اختيار موضوعات مؤتمراتها العلمية على مواكبة الأحداث على مستوى العالم لتقديم رؤية متميزة سابقة لعصرها.

وأضافت عميدة كلية الإعلام، أن الكلية اتخذت وبدعم كامل من إدارة الجامعة كل الإجراءات واستكملت استعدادتها لعقد مؤتمر يناقش أخر التحديات المعاصرة، إيمانا من الجامعة والكلية بخطورة العمل الإعلامي وما يفرضه من تحديات تحتاج مواجهتها إلى رؤى أهل الاختصاص أكاديميًا ومهنيًا، وهو ماتقدمه فعاليات هذا المؤتمر.