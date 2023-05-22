ضبط طالب متهم بالترويج لبيع كاميرات مراقبة صغيرة الحجم على «فيس بوك»

كشفت وزارة الداخلية، كواليس ضبط صاحب حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لترويجه كاميرات مراقبة صغيرة الحجم يصعب اكتشافها، مشيراً إلى إمكانية الشحن لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، بعد الفحص، من تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه وتبين أنه طالب «سبق ضبطه بواقعة مماثلة»، ويقيم بمحافظة المنوفية، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على آثار ودلائل لارتكابه الواقعة المشار إليها.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بغرض النصب على المواطنين، وتم عرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيق.