رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وزارة الداخلية تقبض على لصوص النحاس في القاهرة

كتب:

محمد بركات
12:40 م | السبت 20 مايو 2023
وزارة الداخلية ـ أرشيفية

وزارة الداخلية ـ أرشيفية

تواصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية.

لصوص النحاس في القاهرة

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (شخصين لهما معلومات جنائية ومقيمين بدائرة القسم) وبحوزتهما (جوال بداخله عدد 2 لفة من النحاس مجهولين المصدر - مقص حديد) وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات.

اعترافات المتهمين بسرقة النحاس

اعترف المتهمان بسرقة لفة النحاس من إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم بأسلوب القص باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما ، وأقرا بقيامهما بسرقة العديد من كابلات الكهرباء الخاصة بالمصاعد بذات الأسلوب والتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما سيئ النية (تاجر خردة ، مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه ، وبحوزته (عدد 17 لفة كابل نحاس) وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها وأقر بأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات وقائع سرقة.

 

اقرأ المزيد:

ضبط عامل بتهمة إصابة وسرقة جارته المُسنة في الجيزة

ضبط مقطورة نقل ثقيل محملة بـ71 طن قمح محلي بكفر الشيخ دون تصريح

ضبط 32 طن قمح قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء في الشرقية

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات: ضبط 1826 قضية متنوعة

الأمن العام: ضبط 323 قضية مخدرات وتنفيذ 62 ألف حكم قضائي متنوع

جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة.. ضبط 3 قضايا تهريب

ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما كمية كبيرة من الحشيش والآيس بالقاهرة
بقلم محمد بركات