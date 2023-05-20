وزارة الداخلية تقبض على لصوص النحاس في القاهرة

تواصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية.

لصوص النحاس في القاهرة

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (شخصين لهما معلومات جنائية ومقيمين بدائرة القسم) وبحوزتهما (جوال بداخله عدد 2 لفة من النحاس مجهولين المصدر - مقص حديد) وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات.

اعترافات المتهمين بسرقة النحاس

اعترف المتهمان بسرقة لفة النحاس من إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم بأسلوب القص باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما ، وأقرا بقيامهما بسرقة العديد من كابلات الكهرباء الخاصة بالمصاعد بذات الأسلوب والتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما سيئ النية (تاجر خردة ، مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه ، وبحوزته (عدد 17 لفة كابل نحاس) وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها وأقر بأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات وقائع سرقة.