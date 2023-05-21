خدمات مهمة تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين إلكترونيًا.. تعرف عليها

عدد كبير من الخدمات تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين، من خلال موقعها الإلكتروني دون الحاجة إلى التوجه لمقر المصالح الحكومية، إذ يمكنك بسهولة الدخول على موقع وزارة الداخلية واتباع عدد من الخطوات المبسطة التي تنتهي بالحصول على الخدمة، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد.

خدمات وزارة الداخلية إلكترونيًا

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن»، أهم تلك الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين إلكترونيًا من خلال موقع الرسمي.

يمكنك الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط ثم القيام بتسجيل الدخول على الموقع، وفي حالة عدم وجود حساب لك على الموقع، يمكنك إنشاء حساب والقيام بتسجيل الدخول، وبعد ذلك الضغط على أيقونة الخدمة التي ترغب بها والقيام بإدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم والرقم القومي والعنوان وبيانات أخرى.

الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية إلكترونيًا

ومن أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية إلكترونيًا، خدمات الأحوال المدنية، التي تتضمن استخراج بطاقة رقم قومي ووثيقة ميلاد ووثيقة زواج ووثيقة طلاق وقيد فردي وقيد عائلي.

وخدمات المرور والتي تتضمن تجديد رخصة مركبة وبدل فاقد رخصة مركبة وبدل فاقد رخصة قيادة، وبدل تالف رخصة قيادة، والاستعلام عن المخالفات المرورية.

وخدمات تصاريح العمل والتي تتضمن إستخراج تصريح عمل لأول مرة، وتجديد تصريح عمل، وبدل فاقد تصريح عمل، ومخالصة وخدمات الأدلة الجنائية.