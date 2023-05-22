7 أمراض قد تصيبك بسبب كثرة النوم.. أبرزها القلب والسكري

من المعروف أن قلة النوم أو عدم الحصول على عدد كاف من ساعات النوم يؤدي لمشكلات صحية، إلا أنه تبين أيضا أن النوم لساعات كثيرة تزيد عن 8 ساعات يوميا قد يؤدي إلى نفس الشيء وفقا لموقع «تايمز أوف إنديا»، والذي يكشف عن 7 أمراض قد تصيبك بسبب كثرة النوم.

7 أمراض قد تصيبك بسبب كثرة النوم

أشار الباحثون في جامعة كاليفورنيا إلى أن جسم الإنسان يحتاج بشكل مثالي من 7 إلى 8 ساعات من النوم كل يوم، وإن الأشخاص الذين ينامون من 9 إلى 10 ساعات كل ليلة، يعانون من مشاكل أكثر في النوم، والعديد من المشاكل الأخرى، وفيما يلي قائمة بالمشاكل التي يمكن أن يسببها الإفراط في النوم.

الصداع

يحدث هذا لأن النوم المفرط يؤثر على الناقلات العصبية في المخ، لذا يعاني الأشخاص الذين ينامون كثيرا خلال اليوم من صداع أكثر ويواجهون صعوبة في النوم أو النوم أثناء الليل.

اضطراب الجهاز المناعي

إذا شعرت أن جسمك أصبح أكثر حساسية، يمكن إلقاء اللوم على وقت نومك، كثرة النوم لفترة طويلة يمكن أن تضعف مناعتك، مما يجعل جسمك غير قادر على التخلص من البكتيريا والفيروسات.

السمنة

ومن الأمراض التي قد تصيبك بسبب كثرة النوم وفقا لدراسة حديثة، كان الأشخاص الذين ينامون لأكثر من 9 إلى 10 ساعات كل ليلة أكثر عرضة بنسبة 21 % للسمنة على مدار فترة زمنية مدتها ست سنوات مقارنة بالأشخاص الذين ينامون لمدة 6 إلى 8 ساعات.

الاكتئاب

على الرغم من أن الأرق مرتبط بشكل أكبر بالاكتئاب، فإن ما يقرب من 15 % من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب ينامون أكثر من اللازم.

مرض السكري

أظهرت العديد من الدراسات أن الإفراط في النوم يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، وفقا لدراسة نشرتها The American Diabetes، حيث إن الأشخاص الذين ينامون لفترة طويلة معرضين لخطر متزايد للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

مرض السكري من النوع الثاني

النوم المفرط يمكن أن يؤدي إلى مرض السكري من النوع الثاني، والنوم أقل يمكن أن يؤدي إلى نفس الشيء، لأن مستويات الأنسولين لدينا حساسة بشأن التقلبات في ساعات النوم لدينا.

أمراض القلب

وجدت دراسة أجريت على 72 ألف امرأة أن النساء اللاتي ينمن من 9 إلى 11 ساعة كل ليلة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية مقارنة بالنساء اللائي ينمن لمدة ثماني ساعات