تعرف على عادة النوم عند الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.. 6 ساعات فقط

لطالما تصدرت أخبار الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، وكشف مالك «تويتر»، في مقابلة مع شبكة إخبارية أمريكية، تفصيل مهمة حول عادات النوم والراحة التي يستخدمها.

وقال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إنه ينام 6 ساعات في اليوم ويعمل 7 أيام في الأسبوع، مضيفا لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، إن الوقت هو العملة الحقيقية الوحيدة.

وأضاف ماسك، أن لهذا السبب قرر التنحي كرئيس تنفيذي لموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، فيما يخطط الملياردير الأمريكي، للتركيز على شركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، وTesla و«سبيس إكس»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأوضح إيلون ماسك، أنه يحتاج فقط إلى 6 ساعات من النوم، مشيرا إلى محاولته النوم أقل، لكنه شعر بعد ذلك بانخفاض في الإنتاجية.

إيلون ماسك: العمل من المنزل خطأ أخلاقي

وتابع الملياردير الأمريكي، إلى العمل 7 أيام في الأسبوع ويستريح فقط يومين أو ثلاثة أيام في العام، ورأى إيلون ماسك إن العمل من المنزل خطأ من الناحية الأخلاقية، فهو من بين أكبر داعمي العودة إلى العمل من المكتب، مضيفا أن الأمر ليس مجرد شيء يتعلق بالإنتاجية.

ماسك: موظفو «اللاب توب» يعيشون في عزلة

ووصف مالك «تويتر»، فئة موظفي «اللاب توب» بأنهم يعيشون في عزلة بسبب العمل من المنزل، فيما أكد الملياردير الأمريكي، أنه لا يهتم إذا كانت تغريداته النارية تخيف المعلنين وتبعدهم بعيدًا عن موقع التدوينات القصيرة.

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية أنه سيقول ما يريد، وإذا كانت نتيجة ذلك هي خسارة المال، فليكن.