موعد مباراة الزمالك والداخلية والقنوات الناقلة اليوم

يسعى فريق الزمالك الليلة، لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، على حساب فريق الداخلية، صاحب المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، في المباراة التي تُقام بينهما الليلة، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الممتاز، ويمكن معرفة موعد مباراة الزمالك والداخلية والقنوات الناقلة، من خلال التقرير التالي.

موعد مباراة الزمالك والداخلية والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد السويس الليلة، مباراة الزمالك والداخلية، ضمن الجولة الـ29 من الدوري العام، حيث يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 46 نقطة، ويحتل فريق الدخلية المركز الـ16 برصيد 27 نقطة، وتقام المباراة الساعة 9.30 مساء، وتنقل عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المباراة، عبر تردد 1186، معدل الترميز: 27500، رأسي.

جدول ترتيب الدوري المصري

ويأتي ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:

1- الأهلي 53 نقطة «لعب 21 مبارة حتى الآن، وله العديد من المباريات المؤجلة».

2- بيراميدز 52 نقطة.

3- فيوتشر 51 نقطة.

4- الزمالك 46 نقطة.

5- المقاولون العرب 40 نقطة.

6- الاتحاد السكندري 40 نقطة.

7- فاركو 37 نقطة.

8- المصري البورسعيدي 37 نقطة.

9- إنبي 36 نقطة.

10- سموحة 35 نقطة

11- الإسماعيلي 32 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

13- أسوان 31 نقطة

14- غزل المحلة 31 نقطة

15- البنك الأهلي 28 نقطة

16- الداخلية 27 نقطة

17- طلائع الجيش 25 نقطة

18- حرس الحدود 16 نقطة