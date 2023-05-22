«المالية»: استثمارات البنك الآسيوي في مصر تتجاوز المليار دولار

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن مصر تضع كل قدراتها وإمكانياتها وخبراتها لإنجاح استضافة الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في سبتمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، موضحا أن حجم المحفظة الاستثمارية للبنك في مصر تجاوزت المليار دولار في العديد من القطاعات؛ بما يعد أكبر دليل على نجاح التعاون الثنائي، حيث تعتبر مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك، وأكبر مساهم بالبنك من دول القارة الإفريقية.

توسيع دور البنك الآسيوي في التمويلات التنموية للقطاع الخاص

وأضاف خلال لقائه بالقاهرة مع لودجر شوكنخت نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أننا نتطلع إلى توسيع دور البنك الآسيوي في التمويلات التنموية للقطاع الخاص، من خلال تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، موجهًا الشكر للبنك على الدعم المستمر الذي تلقاه مصر من البنك الآسيوي، خاصة في أهم المشروعات القومية.

تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الدولية

أكد الوزير، أننا حريصون على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يتسق مع التوجه المصري لتنويع مصادر التمويل، حيث نتطلع إلى أن يمتد التعاون المصري مع البنك الآسيوي إلى الإسهام في طرح أول إصدار بأفريقيا والشرق الأوسط لسندات الباندا باليوان الصينى في السوق الصينية، خلال الفترة المقبلة، لإقامة مشروعات اجتماعية وصديقة للبيئة، بعد نجاحنا في إصدار «السندات الدولارية» و«السندات الخضراء» و«سندات الساموراي»، مستعرضًا جهود الحكومة في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة 1.5 مليار دولار.