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سفير اليابان بالقاهرة: علاقاتنا مع مصر ممتازة وترجع لأكثر من 160 عامًا 

كتب:

نرمين عفيفي
11:52 ص | الإثنين 22 مايو 2023
السفير الياباني في القاهرة

السفير الياباني في القاهرة

قال أوكا هيروشي السفير الياباني في القاهرة، إن العلاقات بين مصر وبلاده كانت ولا تزال جيدة وترجع لأكثر من 160 سنة حين زار وفد الساموراي مصر، وهناك صورة تم التقاطها حينئذ أمام الأهرامات وأبو الهول، ومنذ ذلك الوقت أصبحت هناك علاقات ثنائية ممتازة على الأصعدة السياسية والتجارية والثقافية والتعليمية.

رئيس الوزراء الياباني كيشيدا يقوم بزيارة رسمية إلى مصر

وأضاف السفير الياباني في القاهرة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: «مؤخرا، قام رئيس الوزراء الياباني كيشيدا بزيارة رسمية إلى مصر، وكانت هناك مباحثات ممتاز مع الرئيس السيسي وتم الاتفاق على تقوية العلاقات الثنائية من خلال رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية».

سفير اليابان بالقاهرة: نستطيع أن نعمل معا على صعيد تقوية العلاقات الثنائية

وتابع السفير الياباني في القاهرة: «وبالتالي، نستطيع أن نعمل معا على صعيد تقوية العلاقات الثنائية، حيث نستطيع أ نعالج معا قضايا إقليمية مثل القضية الفلسطينية وقضية السودان، وحتى القضايا الدولية، وهذا الأمر يشير إلى نضج وقوة العلاقات الثنائية بين مصر واليابان».

 

 

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