«الرئاسة» لقصواء الخلالي: العلاقات المصرية اليابانية قوية وقائمة على التعاون

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر واليابان اتفقتا وأعلنتا اليوم على رفع مستوى العلاقات بينهما لتصبح على مستوى أعمق وأطول أمدا، وعلاقات مصر مع اليابان قوية وقائمة على التعاون والشراكة الاقتصادية بشكل كبير.

أهمية النقاش على موضوعات السلم والأمن

وأضاف «فهمي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن اليابان تتولى مجموعة السبع، وهي مجموعة لها تأثير كبير في العالم، وتتضاعف الأهمية المتعلقة بنقاش موضوعات لها علاقة بالسلم والأمن على المستوى الدولي.

وأشار إلى أنه جرى المناقشة بشكل موسع بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان حول الأزمة الروسية الأوكرانية وجهود منع الانتشار النووي وإصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهذه موضوعات باعتبار اليابان عضو في مجلس الأمن تهتم بها بشدة.

ولفت إلى أن زيارة رئيس الوزراء اليابان لمصر تأتي في توقيت مهمة نظرا لأن اليابان تتولى رئاسة مجموعة السبع، والزيارة جزء منها يهدف إلى معرفة صوت أفريقيا، باعتبار مصر لها هذا الثقل بالتحدث بهذا المستوى وشواغل أفريقيا التي يجب أن تعكس في اجتماع مجموعة السبع.

التعاون الثنائي المكثف

واوضح أن الشراكة الاستراتيجية مصطلح أو مفهوم معتاد في الدبلوماسية والعلاقات بين الدول لا يعني أن العلاقات في البداية كانت ليست قوية أو متميزة ولكن على العكس الشراكة الاستراتيجية مرحلة تصل إليها الدول بعد فترات طويلة ممتدة من التعاون الثنائي المكثف.

وأوضح أن الشراكة تعني أن هناك ترتيبات أوسع من مجرد التعاون حول ملفات أو موضوعات، وتوسيع وتيرة اجتماعات وتكثيف اللقاءات أطر التعاون القائمة وزيادتها بين الدولتين.