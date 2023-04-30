أمين عام «حماة الوطن»: العلاقات المصرية اليابانية طريق لتحقيق التنمية المستدامة

أشاد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم، بقصر الاتحادية، رئيس الوزراء الياباني فوميو كإيشيد في أولى جولاته الأفريقية، والتي بدأها بمصر.

العلاقات المصرية اليابانية

وقال نصير، إن هذه الزيارة تؤكد ما تتميز بها العلاقات المصرية اليابانية من قوة ومتانة وتقارب في الرؤى السياسية، والعمل المشترك لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كإيشيد تأتي في توقيت غاية في الأهمية لا سيما قبل أسابيع من استضافة اليابان قمة مجموعة الدول السبع الصناعية في العالم ورغبتها في خلق موقف عالمي موحد تجاه القضية الروسية الأوكرانية والصراع الدائر في السودان، بالإضافة إلى وجود رغبة من جانب اليابان لتعزيز علاقاتها مع مصر خلال الفترة القادمة.

زيارة رئيس الوزراء الياباني

وأشاد نصير بتصريحات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس الوزراء الياباني، وأكد فيه على الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية التي شهدتها مصر خلال المرحلة السابقة، التي جعلتها بيئة حافزة لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، بالإضافة إلى التطرق بشأن العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ ومن أهمها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا والسودان التي طالب فيها الرئيس السيسي الوقف الفوري الدائم والشامل لإطلاق النار ومنع التدخل الخارجي باعتباره شأنا سودانيا خالصا بما يسهل من نزع فتيل الأزمة ويحول دون تفاقمها.

وقدم اللواء طارق نصير الشكر للقيادة السياسية على الجهود الحثيثة التي تقوم بها من أجل توطيد العلاقات بين مصر والدول الصديقة للتعاون المشترك؛ بما يساهم في خدمة الشعوب.