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ضبط صاحب مخبز بتهمة الاستيلاء على الحصص التموينية في المعصرة

كتب:

محمد بركات
11:32 ص | الإثنين 22 مايو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخبز بتهمة تجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين واستخدامها في الاستيلاء على الحصص التموينية، ونقاط الخبز المدعم في المعصرة.

تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون 

وكشفت أن صاحب المخبر يستولى على الحصص التموينية عن طريق ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز محل عمله، وتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون، إذ عثر بحوزته على عدد من البطاقات التموينية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد تحقيق الأرباح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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