رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط مخدرات بـ12 مليون جنيه بحوزة مسجل خطر في القاهرة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:20 ص | الإثنين 22 مايو 2023
الأجهزة الأمنية - صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية - صورة أرشيفية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، حال وجودهم بدائرة القسم، وبحوزتهم «كمية من مخدر الآيس وزنت 25 كيلوجراما، ومبلغ مالي، وعدد من بطاقات الائتمان، و3 هواتف محمولة، وسيارة ملك أحدهم».

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ12 مليونا و500 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

تنفيذ مبادرة «قرية بلا إدمان» للتوعية بمخاطر المواد المخدرة في المنصورة

ضبط 6 أشخاص في دار السلام وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة

ضبط 240 متهما بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة

المشدد 6 سنوات لمتهم ببيع المواد المخدرة في سوهاج
بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار