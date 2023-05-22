ضبط مخدرات بـ12 مليون جنيه بحوزة مسجل خطر في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، حال وجودهم بدائرة القسم، وبحوزتهم «كمية من مخدر الآيس وزنت 25 كيلوجراما، ومبلغ مالي، وعدد من بطاقات الائتمان، و3 هواتف محمولة، وسيارة ملك أحدهم».

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ12 مليونا و500 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.