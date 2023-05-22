«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع ضحايا اشتباكات السودان إلى 863 قتيلا و3531 جريحا

أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم، ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين منذ اندلاع الاشتباكات الدائرة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، منتصف أبريل الماضي، إلى 863 ضحية والإصابات إلى 3531.

صعوبة التنقل والوضع الأمني بالسودان

وذكرت النقابة في تقريرها اليومي، بشأن الاشتباكات، والذي نقلته القاهرة الإخبارية، أنَّ العديد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في الحصر، بسبب صعوبة التنقل والوضع الأمني بالبلاد.

شتباكات دامية بين الجيش السوداني والدعم السريع

وشهد السودان منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات دامية بين الجيش السوداني والدعم السريع، سقط فيها العديد من المدنيين، بسبب تركز أغلب المعارك وسط المدن.

وأعلنت السعودية والولايات المتحدة، أمس الأحد، توقيع ممثلي الجيش السوداني والدعم السريع في جدة، على اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع.