السجن 7 سنوات لمتهم بقتل صديقه في المطرية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، المتهم بقتل شاب في منطقة المطرية بسبب خلافات مالية بينهما، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

خلافات مالية

وحسب ما جاء في أوراق القضية بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، قيامه بقتل المجني عليه «م.أ» 28 عاما، في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن سدد له عدة طعنات بمناطق متفرقة من جسده محدثا إصابته التي أودت بحياته والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، بسبب خلافات مالية فيما بينهما.

مشادة كلامية

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم وقع بينه وبين المجني عليه مشاجرة بعد حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة وانتهت بأحدهما جثة، كاشفة عن أنَّ المتهم حاز وأحرز سلاحًا أبيض «سكين» دون مسوغ من الجهات المختصة أو ترخيص يسمح له بذلك.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المطرية، يفيد قيام المتهم بقتل المجني عليه في العقد الثاني من عمره، وبه عدة طعنات في مناطق متفرقة من جسده بسلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.