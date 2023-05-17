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ضبط 10 آلاف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في المطرية

كتب:

محمد بركات
01:07 م | الأربعاء 17 مايو 2023
مسنحضرات تجميل

مسنحضرات تجميل

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، المسؤول عن مخزن مستحضرات تجميل والتابع لإحدى الشركات، الكائن بدائرة قسم شرطة المطرية، لإدارته المخزن دون ترخيص وتصنيع وإنتاج كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، غاشا بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على 9636 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة، و91 عبوة حمام كريم منتهية الصلاحية، جميعها مجهولة المصدر.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مستحضرات التجميل، وطرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

 

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