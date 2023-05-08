خطة شاب للتخلص من صديقه في قنا لخلافات بينهما.. «سكين وبرميل»

لم تنطفئ نار الخلافات التي حدثت بين الصديقين بالعتاب، فقد ضمر أحدهما الشر في نفسه تجاه الآخر، وطلب منه أن يذهبا سويًا إلى أحد الأماكن في دائرة مركز شرطة قنا، حتى يحلان المشاكل التي حدثت مؤخرًا بينهما.

سكين وبرميل أدوات المتهم

كان المتهم قد جهز عدته التي سيتخلص بها من صديقه، وهي عبارة عن سلاح أبيض «سكين»، إضافة إلى «برميل»، فاستدرجه إلى المنطقة الجبلية، وما إن ظفر به حتى باغته بطعنة أودت بحياته.

وضع جثة المتهم في برميل

لم يتكف المتهم بتسديد الطعنات لصديقه، فوضعه داخل برميل كان قد أعده سلفًا واستوقف أحد الأشخاص يقود دراجة نارية «تروسيكل»، وطلب منه توصيله إلى مكان العثور على الجثة، وفر هاربًا.

اكتشاف الجثة

وخلال وقت قصير للغاية من ارتكاب الجريمة، اكتشف الأهالي الجثة الموضوعة داخل البرميل، وأبلغوا الأجهزة الأمنية التي حضرت على الفور فوجدت شخصا مشوه المعالم ولا يحمل أي أوراق ثبوتية تدل على شخصيته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن قنا، من حل لغز الجريمة بعد أن فحصت 3 كاميرات مراقبة كانت بالقرب من مكان الواقعة، والتي رصدت المتهم أثناء استقلاله الدراجة النارية، وبإعداد عدد من الأكمنة تم تحديد هويته والقبض عليه.

وبعد القبض على المتهم ومواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف أنه على إثر خلافات بينه وبين المجني عليه استدرجه إلى المنطقة الجبلية وقتله، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.