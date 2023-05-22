زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزر «إيزو» اليابانية.. ولا تحذيرات من تسونامي

ضرب زلزال بلغت قوته الأولية 5.3 درجة على مقياس ريختر منطقة جزيرة «إيزو»، الواقعة جنوب العاصمة اليابانية طوكيو اليوم، فيما لم تصدر أي تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية «تسونامي».

لا توجد تقارير حول وقوع إصابات

وأفادت وكالة الأرصاد اليابانية في بيان، نقلته وكالة أنباء «كيودو»، اليابانية، بأنه لم ترد تقارير حتى الآن حول وقوع إصابات مشيرة إلى أن الزلزال وقع الساعة 4:42 مساء بالتوقيت المحلي على عمق 10 كيلومترات، وسجل الزلزال أقل من 5 درجات على مقياس الكثافة الزلزالية اليابانية البالغة 7 درجات في جزر نيي وتوشيما.

وأعلنت الحكومة المركزية في طوكيو منذ قليل عن إنشاء مركز لإدارة الأزمات في مكتب رئيس الوزراء في أعقاب الزلزال.