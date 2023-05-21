رئيس وزراء اليابان: مجموعة السبع اتفقت على العمل نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم، إنّ من أبرز إنجازات قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية، هي اتفاق قادة المجموعة على العمل نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية، والتعهد بالوقوف إلى جانب أوكرانيا.

وأكد «كيشيدا» في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عقب اختتام القمة وفقًا لوكالة أنباء كيودو اليابانية، أنّ زعماء مجموعة السبع اتفقوا على المضي قدما نحو تحقيق ما أسماه «الهدف المثالي» لتخليص العالم من الأسلحة النووية، قائلا: «التهديدات باستخدام الأسلحة النووية يجب رفضها بحزم».

وبشأن الأزمة الأوكرانية، قال كيشيدا، إنّ قادة مجموعة السبع أظهروا «وحدتهم الثابتة» في دعم كييف خلال أعمال القمة، مضيفا أنّ القادة اتفقوا أيضا على تعزيز العقوبات الاقتصادية على روسيا لتقويض قدرة موسكو على مواصلة عدوانها.

واختتمت قمة مجموعة الدول الصناعية السبع أعمالها في هيروشيما اليوم، بعد مناقشات حول الأزمة الأوكرانية وقضايا أخرى مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد وصوله الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة إلى اليابان.