تفاصيل يومين لسلطان عمان في مصر.. مباحثات مشتركة وحفاوة استقبال

لأول مرة منذ توليه السلطة في العام 2020، بعد رحيل السلطان قابوس، زار هيثم بن طارق، سلطان عمان، مصر أمس الأحد، في زيارة تستمر مدتها ليومين، تلبية لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويرصد التقرير التالي تفاصيل اليومين اللذان قضاهما السلطان العماني في مصر.

في البداية تحرك السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان إلى مصر، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم كلا من شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية وسلطان بن سالم الحبسي وزير المالية والدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص وعبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني وقيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والسفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

حفاوة استقبال

ثم وصل بالأمس هيثم بن طارق، سلطان عمان، ونزل من الطائرة الخاصة به، واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، إذا أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وأشاد السلطان هيثم بن طارق بتميز العلاقات المصرية العمانية، وأواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين عبر التاريخ، مؤكّدًا حرص عمان على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة، وذلك للبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت في هذا الصدد خلال زيارة الرئيس إلى مسقط في يونيو 2022، فضلًا عن مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ضوء ما تمثله مصر من عمق استراتيجي وثقافي للأمة العربية، وعنصرًا أساسيًا في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

مباحثات مشتركة بين الرئيس السيسي وسلطان عمان

وهدفت زيارة السلطان العماني إلى مناقشة العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين التي استمرت على مدار سنين في نمو ملحوظ، وتأتي هذه الزيارة في ظل احتفال البلدين بمرور 50 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بينهما، والتي شهدت توافقًا كبيرًا في الاتجاهات السياسية وازدهارًا واضحًا في المجالات الاقتصادية والثقافية.

كما عقدت جلسة مباحثات مشتركة بين الرئيس السيسي، والسلطان هيثم بن طارق، لبحث رفع مستويات التعاون بين البلدين، فضلاً عن التنسيق المشترك فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ترحيب بالتعاون من الطرفين

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب خلال المباحثات بشقيقه السلطان هيثم بن طارق ضيفًا مُكرَّمًا على مصر، معربًا عن أطيب التمنيات بالتوفيق لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والنجاح في تحقيق رؤية «عمان 2040»، ومشيدًا في هذا الإطار بالعلاقات الودية التاريخية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان، والتي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفًا واحدًا ضد الأزمات والتحديات، مع تأكيد حرص مصر على الارتقاء بتلك العلاقات المتميزة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأسرها.

من جهته، أكّد عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية على أن الزيارة تفتح فصلًا جديدًا، وتمثّل انطلاقة لمواصلة علاقات التعاون وتطويرها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

عقد منتدى الأعمال العُماني المصري

كما عُقد خلال الزيارة منتدى الأعمال العُماني المصري الذي عرض المقومات الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان بالإضافة إلى التشريعات والنظم والبُنى الأساسية الجاذبة للاستثمار ومجالات الاستثمار العديدة من بينها مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.