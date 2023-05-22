وزير الزراعة: الموافقة على استيراد 170 ألف رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى

في إطار ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول تأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من الماشية نتيجة الأزمة السودانية، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ الدولة تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة بضم دول جديدة إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.

‏وأضاف القصير في بيان، أنه في ضوء توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض في الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات عيد الأضحي المبارك.

تمت عن الموافقة على استيراد 170 ألف رأس بينها 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري، 20 ألف رأس غنم، 105 آلاف رأس عجول تسمين وذلك من مناشئ متعددة، بالإضافة إلى ما سبق استيراده وتسمينه داخل البلاد وتقدر بنحو 180 ألف رأس وكذلك إنتاجنا المحلي ‏سوف، بما يسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

الدولة تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم

وعلى جانب آخر أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اهتمام الحكومة البالغ بزيادة الإفراجات من الموانئ لتوفير الأعلاف مما كان له الأثر الإيجابي في خفض أسعار الأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية والداجنة.

وتسعى الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم سواء من خلال تشجيع المنتج المحلي ودعم المشروع القومي للبتلو وكذلك تنويع مناشئ الاستيراد لإتاحة متطلبات عيد الأضحى.