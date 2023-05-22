عضو بـ«غرفة القاهرة»: انخفاض أسعار اللحوم المجمدة 22 جنيها للكيلو

تراجعت أسعار اللحوم المجمدة في الأسواق، 20 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو اللحم المجمد الهندي 182 جنيها مقابل 205 جنيهات قبل أيام، وفقا لتصريحات السيد النواوي، أحد مستوردي اللحوم، وعضو غرفة القاهرة التجارية.

سعر اللحم البرازيلي 220 جنيها للكيلو

وأضاف النواوي لـ«الوطن»، أن هناك تراجعا في أسعار اللحوم المجمدة من البرازيل، حيث سجل سعر اللحم البرازيلي 220 جنيها للكيلو مقابل 235 جنيها للكيلو قبل أسابيع، مؤكدا أنه من المتوقع استقرار اللحوم في الأسواق خلال الأيام المقبلة تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

الكشف عن اللحوم المستوردة

وأكد النواوي، أن مصر تستورد نحو 60% من احتياجاتها من اللحوم، مشيرا إلى أن أغلب اللحوم المستورة المجمدة تستورد من البرازيل والهند، وأن الحجر البيطري في مصر يقوم بجهود كبيرة في الكشف عن اللحوم للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

لدينا مخزون استراتيجي من اللحوم المجمدة

وأشار النواوي إلى أن لدينا مخزون استراتيجي من اللحوم المجمدة، وأن الفترة الحالية تشهد حالة من المرونة الكاملة في إجراءات الاستيراد من قبل الجهات المعنية بهدف توفير اللحوم بكيمات مناسبة للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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