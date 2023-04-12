«الزراعة» تصدر توصياتها لمربي الثروة الحيوانية لكيفية التعامل مع الأمطار

أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عددا من التوصيات الفنية للتعامل مع الأمطار، نظرا لظروف سوء الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار..

- بالنسبة للحيوانات المجترة لا بد من مراعاة عدم تقديم الأعلاف الخضراء إذا كانت تعرضت للأمطار والتي تم حشها في نفس اليوم وتترك في مكان بعيدا عن الأمطار، وتقدم في اليوم التالي للحيوانات ويفضل تقديم عليقة خشنة جافة معها مثل الإتيان أو قش الأرز.

- إذا تعرضت الحظائر للأمطار وتبللت الأرضيات يتم وضع فرشة من قش الأرز حتى نتجنب التهابات الحوافر.

- بالنسبة للحيوانات حديثة الميلاد يتم وضعها في حظائر مغلقة مع غلق فتحات التهوية خاصة مساء بالنسبة للدواجن.

- يجب الاهتمام بالتدفئة خاصة في الكتاكيت حديثة الفقس.

- بالنسبة لعنابر الدواجن التسمين والبياض يجب قفل فتحات التهوية مع تشغيل الشفاطات.