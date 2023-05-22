محلل عُماني: زيارة السلطان هيثم للقاهرة تأكيد على روابط الأخوة الصادقة

قال خالد بن راشد العدوي الكاتب والمحلل السياسي، إن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر بمثابة تأكيد على روابط الأخوة الصادقة بين القائدين من ناحية وبين الشعبين الشقيقين من ناحية أخرى.

زيارة السلطان هيثم لدعم التبادل التجاري والاستثماري

وأضاف أن هذا اللقاء الذي يأتي تحت عنوان زيارة رسمية أولى للسلطان هيثم بن طارق ستدعم الكثير من القضايا والروابط المتينة بين مختلف المجالات السياسية والاستثمارية على وجه الخصوص، خاصة وأن البلدين يتمتعان بالعديد من القواسم المشتركة والروابط الثابتة.

وتابع في تصريحات لـ«الوطن» أن الزيارة ستساهم في ترسيخ مجموعة من مفردات التعاون وتعميقها بين شعبي سلطنة عمان ومصر في جميع المجالات التي تخدم التنمية والازدهار والاستقرار عبر مزيد من العمل المشترك والتعاون والتكامل اللامحدود.

الزيارة تؤكد الرؤية المشتركة بين الزعيمين

وأوضح «العدوي» أن هذه الزيارة التاريخية جمعت القائدين في جلسة رسمية ستخرج بالعديد من القرارات التي تهم البلدين لا سيما القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتحديات التي تشهدها المنطقة سياسياً وأمنياً واقتصادياً، لافتا إلى أهمية تنسيق المواقف وتعزيز العمل المشترك في التعامل مع التحديات الراهنة بما يكفل بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعبي البلدين.

وشدد على أن هذه الزيارة تؤكد الرؤية المشتركة بين الزعيمين وإيمانهما الراسخ بأهمية التواصل لأجل البناء والتنمية والازدهار.