رئيس جهاز الاستثمار العماني: نستدف تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر

تخطط هيئة الاستثمار العمانية لزيادة استثماراتها في مصر، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والاستثمار لتحقيق مصلحة البلدين، بحسب تصريحات رئيس جهاز الاستثمار العماني عبدالسلام بن محمد المرشدي.

لدى الجهاز استثمارات مع القطاع الخاص المصري

وأضاف المرشدي في كلمته أمام منتدى الأعمال المصري العماني، أن الجهاز أطلق خطة للتخارج من بعض الاستثمارات يتمحور أحد أهدافها في استقطاب الاستثمار الأجنبي إلى القطاعات المستهدفة بالسلطنة، لافتاً إلى أن لدى الجهاز استثمارات مع القطاع الخاص المصري، معرباً عن أمله في أن تعزز زيارة السلطان هيثم بن طارق لمصر الاستثمارات المشتركة بين البلدين، بما يحقق المصلحة للجميع.

نقل التقنيات الحديثة للقطاعات المحلية في السلطنة

وأشار إلى أن هناك عمل جاد يستهدف نقل التقنيات الحديثة إلى القطاعات المحلية في السلطنة، موضحاً أن الجهاز يدير استثماراته التي تتوزع على أكثر من 40 دولة حول العالم من بينها مصر عبر محفظتين هما محفظة التنمية الوطنية ومحفظة الأجيال، مشيرا إلى أن الجهاز يتكامل مع بقية الجهات الحكومية الساعية إلى جذب الاستثمار الأجنبي إلى سلطنة عمان، حيث عرض مؤخراً 36 فرصة استثمارية في صالة «استثمر في عُمان»، تتجاوز قيمتها الإجمالية مليارًا و500 مليون ريال عُماني، وتتوزع على عدد من القطاعات هي التكنولوجيا، والخدمات (الكهرباء)، والسياحة، واللوجستيات، والثروة السمكية والغذاء، بالإضافة إلى التعدين والقطاع الصحي.