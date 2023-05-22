وزيرة التخطيط تفتتح مركز خدمات مصر بمدينة شرم الشيخ.. الثاني بعد أسوان

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الاثنين، مركز خدمات مصر بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد الوزيرة للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، وذلك تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

الحصول على الخدمات من مكان واحد

وأوضحت «السعيد» أن مركز خدمات مصر يهدف بشكل مباشر إلى التيسير على المواطن، وتوفير الوقت والجهد، من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد مجمع به كل الخدمات، بدلًا من انتقال المواطنين بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة، مشيرةً إلى أن المركز يقدم العديد من الخدمات، أبرزها خدمات الأحوال المدنية التي تصدرها وزارة الداخلية، مثل استصدار بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد والوفاة والزواج وخلافه، وخدمات التوثيق والشهر العقاري التي تصدرها وزارة العدل وخدمات الأدلة الجنائية والمرور والجوزات.

وأشارت الوزيرة إلى أنه في إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وبما يسمح برفع كفاءة الجهاز الإداري الحكومي، فقد تم التنسيق مع شركة (E-finance) للاستثمارات المالية والرقمية لإدارة وتشغيل المركز، بداية من تدريب موظفي خدمة العملاء، والدعم الفني، وجميع الأنظمة الداخلية والاتصالات والأمن، وإنشاء موقع إلكتروني.

ثاني مركز نموذجي بعد محافظة أسوان

وأشارت «السعيد» إلى أن مركز خدمات مصر في شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، يعد ثاني مركز نموذجي بعد مركز محافظة أسوان، ويعمل على خلق بيئة مناسبة لتلقي طلبات المواطنين وتيسير حصولهم على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات، وخفض المدة الزمنية وتوفير الجهد.

وفي خلال العام 2023 سوف يتم افتتاح مراكز خدمات مصر في المحافظات ذات الكثافة العالية مثل محافظة الإسكندرية القاهرة والجيزة، تحقيقا لمبدأ الانتشار والوصول لأكبر عدد من المواطنين.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الدولة المصرية تعمل على تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، ليس فقط من خلال مركز الخدمات الحكومية المجمع، بل لدينا قصة نجاح سابقة تم إطلاقها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية، وهي استحداث مشروع «سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة»، وهي عبارة عن سيارات متنقلة تقوم بتقديم ما يزيد عن عدد 140 خدمة من خدمات المحليات، وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة، وذلك من خلال عربة متنقلة مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.

ومن جانبه، أوضح أشرف عبدالحفيظ، مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بإطلاق منظومة مراكز خدمات مصر في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير الخدمات الحكومية وخلق بيئة عمل تنافسية ومهنية داخل الحكومة، وتقديم الخدمات الحكومية للمواطن بسهولة ويسر، كما تهدف لتسهيل حصول الأجانب على الخدمات الحكومية، حيث يجري لأول مرة تقديم خدمات توثيق الزواج والترجمة للأجانب خارج محافظتي القاهرة والإسكندرية، بمركز خدمات مصر بمدينة شرم شيخ، باعتبارها مدينة سياحية جاذبة للعديد من الجنسيات.

رفع نسبة الرضا بين المواطنين متلقي الخدمات

وأشار المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة «إي-فاينانس»، إلى أن إنشاء مراكز تكنولوجية لتقديم الخدمات الحكومية للمصريين، يأتي في إطار تعاون مشترك بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويهدف إلى الإسراع في النهوض بالقطاع الحكومي، ورفع نسبة الرضا بين المواطنين متلقي الخدمات، من خلال تيسير إجراءات الحصول على تلك الخدمات، مضيفًا «إننا نتعاون في مراكز خدمات مصر من أجل النهوض بالخدمات التي تقدم للمواطنين على مستوى المحافظات، مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع كل من متلقي الخدمة ومقدمها، ويسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي».