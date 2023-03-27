مصر الرقمية تشترط تسجيل حساب بالرقم القومي للاستفادة من الخدمات الحكومية

أكثر من 12 خدمة حكومية توفرها بوابة مصر الرقمية، ليستفيد منها المواطن إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب للمكاتب الحكومية أو مديريات الوزارات الخدمية، والوقوف طويلا في الطوابير، إلا أنّ هناك شرطا أساسيا للاستفادة الخدمات وهو تسجيل حساب على الموقع الرسمي لها، بالرقم القومي لطالب الخدمة.

تسجيل حساب على مصر الرقمية

وتتيح بوابة مصر الرقمية من خلال إدخال عدة بيانات شخصية مثل بطاقة الرقم القومي، خدمة تسجيل حساب عليها، مؤكدة أنّ جميع البيانات التي يتم إدخالها مؤمنة بالكامل ولا يستطيع أحد الاطلاع عليها، إذ يعتبر إنشاء الحساب وسيلة استخدام وتصفح البوابة والاستفادة بخدماتها الحكومية المختلفة.

خطوات إنشاء وتسجيل حساب عبر بوابة مصر الرقمية

ويوجد عدة خطوات لابد من اتباعها بالترتيب للتمكن من إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية، كما يلي.

1. الدخول عبر موقع بوابة مصر الرقمية من هنــا.

2. الضغط على أيقونة إنشاء حساب.

3. إدخال الرقم القومي بالبطاقة الشخصية.

4. إدخال رقم المصنع الموجود أسفل البطاقة في أقصى اليسار.

5. كتابة اسم الوالدة.

6. الضغط على أيقونة التالي.

7. تظهر صفحة جديدة يتم كتابة فيها رقم الهاتف المحمول.

8. يتم إرسال رسالة بها كود مكون من 6 أرقام عبر الهاتف المحمول.

9. إدخال الكود المرسل عبر الهاتف المحمول.

10. يجب كتابة كلمة مرور جديدة.

11. إعادة كتابة نفس كلمة المرور.

12. إدخال عنوان البريد الإلكتروني.

13. الضغط على أيقونة التالي، ثم تظهر رسالة بإتمام تسجيل الحساب.