بعد انتقالها إلى إسبانيا.. هل غيرت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد اسمها؟

اختارت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد إسبانيا، لتكون المحطة الجديدة بالنسبة لها بعد انتهاء معركتها القانونية مع زوجها السابق جوني ديب، التي كان لها تداعيات سلبية شديدة عليها، إذ انتقلت للعيش هناك برفقة ابنتها أونا بيج البالغة من العمر عامين، والتقطت لها عدسات الكاميرات عددا من الصور ما بين جزيرة مايوركا ومدريد.

هل غيرت آمبر هيرد اسمها بعد الانتقال إلى إسبانيا؟

وانتشرت شائعات خلال الأيام الماضية تفيد بأن آمبر هيرد قامت بتغيير اسمها رسميا، بعد استخدامها لاسم «جين كناري» أو «كالاميتي جين» أثناء وجودها في إسبانيا، بينما أوضح موقع «Tech ARP» في تقرير أن تلك الأخبار غير صحيحة، حيث أن «هيرد» لم تغير اسمها رسميا، ولا يوجد دليل أو وثيقة تكشف ذلك، ولكنه مجرد اسم مستعار تستخدمه أثناء رحلتها، وهو اسم شخصية حقيقة تدعى مارثا جين كناري أو «الكارثة جين»، وهي سيدة دخلت معارك ضد الهنود الحمر في القرن الثامن عشر.

ولفت الموقع في تقريره أن استخدام «هيرد» للاسم يأتي بحثا عن مزيد من الخصوصية، حيث يلجأ المشاهير عادة إلى استخدام أسماء مستعارة بشكل مؤقت أثناء رحلاتهم خارج البلاد حتى يتجنبوا اهتمام وسائل الإعلام أثناء السفر.

صديقة آمبر هيرد تكشف حقيقة انتقالها النهائي إلى إسبانيا

وعن انتقال هيرد بشكل نهائي إلى إسبانيا، خاصة بعد حديثها مع الجميع هناك باللغة الإسبانية وليست الإنجليزية، أوضحت صديقتها المقربة في تصريحات لـ«ديلي ميل»، «يمكنني أن أكشف أن هيرد غادرت هوليوود وانتقلت بهدوء إلى إسبانيا مع ابنتها الصغيرة أونا، فهي تجيد الحديث باللغة الإسبانية وسعيدة هناك، وترغب في تربية ابنتها بعيدًا عن كل الضوضاء».

ولفتت إلى أنّ الممثلة الأمريكية لم تكشف موعد عودتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قائلة: «لا أعتقد أنها في عجلة من أمرها للعودة إلى العمل أو هوليوود، لكنها ستعود عندما يحين الوقت المناسب للمشروع الصحيح».