تامر حسني يفتتح أضخم احتفالية في الأردن بمناسبة عقد قران ولي العهد

وقع الاختيار على تامر حسني لافتتاح أضخم احتفالية تقام في الأردن بمناسبة عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف.

ويفتتح تامر حسني الاحتفالية في الثامنة مساء الاثنين 29 مايو الجاري باستاد عمان الدولي في المدينة الرياضية، وهو متاح لجميع أفراد الشعب الأردني وجميع الجنسيات العربية المقيمة بالمملكة الأردنية الهاشمية لذا يعد الأضخم على الإطلاق في العالم.

ويشاركه في إحياء الاحتفالية من الفنانين والنجوم العرب، راغب علامة وأحمد سعد وديانا كرزون وزين العوض وDJ أحمد علاونة وعبدالله مهيرات.

التسجيل على الموقع الخاص بالحفل

وسيكون الدخول مجانا عبر التسجيل على موقع إلكتروني خاص بالحفل، كما تتوافر حافلات نقل مجانية من «عبدون، الجاردنز، مجمع الجنوب، وحدائق الحسين» إلى الحفل، حيث سيكون التجمع لتحرك الحافلات بين الساعة 5 - 6.30 مساء بتوقيت المملكة الأردنية.