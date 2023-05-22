وزير مالية عمان: ارتفاع التبادل التجاري مع مصر 65% بقيمة 1.7 مليار دولار

عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريراً اليوم الاثنين، عن منتدى الأعمال المصري العُماني، الذي شهد توقيع اتفاق لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين، بموجب مذكرة التفاهم التي وقعها الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، ونظيره العماني، سلطان بن سالم الحبسي، للتعاون الثنائي في السياسات والتطورات المالية.

وخلال زيارة سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، للقاهرة، والتي اختتمت اليوم، تم توقيع اتفاقية بين مصر وعمان بشأن إزالة الازدواج الضريبي، بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها.

حجم التبادل بين مصر وعمان

وقال سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية العماني، لـ«إكسترا نيوز»، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان سجل ارتفاعا ملحوظا، وصل إلى 1.71 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 651 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 64.5%، وستعمل اتفاقية اليوم على إيجاد بيئة قانونية مناسبة للمستثمرين وتطمئنهم على استثماراتهم في مصر وفي سلطنة عمان.

الهدف من اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي

وأوضح أحمد رضا، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري العماني، أن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي الموقعة تهدف لاستفادة الشركات المصرية والعمانية من مستويات التقارب بين البلدين.