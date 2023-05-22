رئيس «تضامن النواب» للحوار الوطني: مصر قدمت الكثير في خدمة الحياة الاجتماعية

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ولجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، إن جميع المشاركين في الحوار الوطني يستمعون جيدا لكل المتحدثين أي كان اتجاههم أو انتمائهم الحزبي، لافتا إلى أن من كانوا في القاعات لم يختلفوا على أهمية محور العدالة الاجتماعية والحماية المجتمعية.

تكافل وكرامة وحياة كريمة

وأوضح « القصبي» في حوار له على شاشة «إكسترا لايف» على هامش جلسات الحوار الوطني، أنّ الدولة المصرية قدّمت الكثير في خدمة الحياة الاجتماعية من خلال البرامج التنموية كتكافل وكرامة وحياة كريمة، مشيرًا إلى أنّ المشاركين في الحوار الوطني أثنوا على البرامج الحكومية المخصصة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

المبلغ المخصص في الموازنة

وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ولجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، إلى أنّ المبلغ المخصص في الموازنة للدعم المجتعمي عام 2018 كان 18 مليار جنيه، واليوم تعرض الموازنة الجديدة 536 مليار جنيه على مجلس النواب.