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إدارة الحوار الوطني تعلن جلسات المحور الاقتصادي غدا.. الصناعة والاستثمار

كتب:

محمد أباظة
07:37 م | الإثنين 22 مايو 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

يستكمل الحوار الوطني جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية، في قضايا المحور الاقتصادي، غدا الثلاثاء 23 مايو، بحضور عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسة.

وأعلنت إدارة الحوار الوطني، منذ قليل، جدول أعمال جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني غدا كالتالي: 

جلسات المحور الاقتصادي

- تناقش لجنة الصناعة من الساعة 11 صباحا إلى 2 مساء، أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري «تحديات توطين الصناعة المصرية - تحديات القوى العاملة المصرية»، في قاعة 1.

- وفي التوقيت نفسه تناقش لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي تحليل مناخ الاستثمار «المحلي، الأجنبي» بين الواقع والفرص والتحديات، في قاعة 2.

- وتناقش لجنة الصناعة من الساعة 3 إلى 6 مساء، أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقصاد المصري «تحديات توطين الصناعة المصرية - تحديات القوى العاملة المصرية»، وذلك في قاعة 1.

- وبالتزامن وفي نفس التوقيت تناقش لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي تحليل مناخ الاستثمار «المحلي، الأجنبي» بين الواقع والفرص والتحديات، وذلك في قاعة 2.

استكمال جلسات المحور الاقتصادي

وأعلنت إدارة الحوار الوطني، أنه في أولى جلسات الأسبوع الثاني للحوار الوطني الخاصة بالمحور السياسي تم مناقشة قضيتين من خلال جلستين ممتدتين وهما:

1- جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وتشمل:

- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

2- قضية قانون المجالس الشعبية المحلية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.